Julie GERVAIS

Diplômée d’une école de commerce spécialisée dans la communication des entreprises, et grâce à mes expériences professionnelles, j’ai acquis de nombreuses compétences commerciales et de négociations.



Dans un premier temps, je suis partie travailler à Londres pour maîtriser parfaitement l’anglais.

De retour en France, j’ai toujours choisi des métiers qui m’ont permis de développer pleinement des compétences liées au commerce, au management et à l’organisation d’événement.



Forte de deux expériences significatives en tant que responsable de magasin à Bordeaux, puis à Tignes j’ai géré les stocks de ma boutique, la promotion de nouveaux produits, la mise en place de campagnes marketing, le merchandising ainsi que la fidélisation de nos clients.



Mon investissement associé à la notoriété des marques que j’ai représentées, ont toujours été récompensés par des progressions nets du chiffre d’affaire des magasins.



Je recherche donc un nouveau challenge, un poste à la hauteur de mes ambitions, et désire m’orienter vers le domaine du luxe.



A votre disposition, j’espère vivement vous rencontrer pour un entretien.



Mes compétences :

Formée aux logiciels de vente

Apparence soignée

Merchandising