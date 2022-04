Julie GERVAIS

Freelance Graphiste/illustratrice



• Identité visuelle et ses déclinaisons (Logo, plaquette, cartes de visites, outils divers…)



• Communication In-store : PLV, habillage de stands ou de mobilier en magasin.



• Communication éditoriale : Plaquette, brochure, dépliants, argumentaires de vente, magazines. Maquette de livres.



• Illustration : création, développement de personnages et d’univers, pour la communication comme pour l’édition.



Passionnée par la littérature BD et Jeunesse, j’ai eu le plaisir d‘illustrer et de faire la maquette de mon premier livre paru en 2015 : « Petits Poèmes Ludiques » édité par l’auteur : Camille Vinassac.



Mes compétences :

Illustration

Graphisme