DISKO

Digital Power



Directeur associé et Co-fondateur de l'agence DISKO, mon rôle consiste à accompagner les clients de l'agence sur la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie digitale la plus efficace au service de leur business.



www.disko.fr



Mes compétences :

Manager

Communication

Marketing

Social Media

Business

Réseaux Sociaux

E-commerce

Web

E-business

Community management

Gestion de projet

Web 2.0

Adobe Photoshop