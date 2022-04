Julie GINGUENE

Titulaire d'un BTS Assistant de manage et forte d'une expérience de 2 ans dans ce domaine. Je suis dynamique, ayant un bon relationne. Je recherche un emploi me permettant de m'impliquer et d'évoluer. Actuellement en poste au service Pédagogique et Mobilité européenne de la Faculté des Métiers CCI Rennes. Je serais disponible à partir du 5 septembre 2016.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Dynamique

Esprit d'initiative

Travail en équipe

Adaptabilité

Rigueur