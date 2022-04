Julie GIRARDET

A la suite de mon bac ES, j'ai postulé en Licence Européenne de Management et Développement à l'Institut Marc Perrot (en partenariat avec l'université de Coventry). J'ai à ce titre passé un an en Angleterre et j'ai reçu un enseignement pratique et théorique en anglais durant ces 3 années. Diplômée, j'intègre Kedge Business School à Bordeaux pour faire 2 ans de master Grandes Ecoles. Je me projette déjà dans le secteur du marketing et de la communication que j'ai découvert lors de mon parcours et je vise le poste de chargé de communication pour une grande enseigne.

Je suis actuellement à la recherche d'une alternance sur 2 ans en tant qu'assistante chef de produit pour un grand groupe. Je suis consciente des avantages et des inconvénients d'une alternance et je suis prête à travailler avec rigueur pour me former au métier que je vise.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Marketing

Management

Vente

WordPress

Audit

Adobe Lightroom

Microsoft Access

Microsoft Office

Audit, marketing, communication, vente, presse, ré