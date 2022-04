Julie GOMEZ

Mon intérêt pour les questions liées au développement durable est le fil conducteur de ma formation et de ma carrière.

Ingénieur environnement, mes compétences sont à la fois en termes techniques (gestion des effluents, bilan carbone, etc.) et en management environnemental (normes QSE, réglementation environnementale, etc.).

Mon expérience professionnelle s'est orientée vers la construction durable. A chaque étape de la vie des ouvrages (programmation, conception, réalisation et exploitation), il s'agit de concilier les critères de performances environnementales avec les aspects de confort, de santé, d'économie ou encore d'esthétisme.



Mes compétences :

HQE/Haute Qualité Environnementale

BREEAM

Performance énergétique

Développement durable

HQE

construction durable