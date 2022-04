Julie GONZALEZ Y SALES

Peu après avoir reçu mon diplôme de Traduction à l'Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes et avoir étudié la Science et la Gestion de l'Environnement à l'Université Libre de Bruxelles, j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative pour deux sociétés majeures: Schindler en 2011 et Phillip Morris en 2012. J'ai ensuite commencé un stage au sein du Département Education de l'Ambassade d'Espagne à Bruxelles. Je collaborais avec le Ministre Régional de l'Education sur des traductions, des corrections et j'étais en charge d'une large bibliothèque de matériel éducatif mise à la disposition de professeurs de langues.

J'ai ensuite ressenti le besoin de découvrir d'autres cultures et points de vue, afin de d'être en mesure de grandir en tant que personne et en tant que traductrice. Et c'est ce que j'ai fait ! J'ai terminé mon stage, rendu les clés de mon appartement, fais mes bagages et j'ai voyagé à travers l'Europe et l'Asie avec un seul but en tête : perfectionner mes connaissances des langues et des cultures afin de maîtriser le lien complexe qui les lie.

Et maintenant, me voici, mettant ces compétences à votre disposition : Français (ma langue maternelle), Anglais, Espagnol, Allemand et Néerlandais.



Mes services:

Traductions pour les combinaisons de langues suivantes :



Anglais Français

Espagnol Français

Allemand Français

Néerlandais Français



Résumés/Traductions de documents en

Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Néerlandais



Transcriptions de documents audios en

Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Néerlandais



Corrections en Français



Mes compétences :

wordfast