Actuellement UX Manager, je suis chargée de la conception des sites et applications de MYTF1 et TFOUMAX. Je collabore avec les équipes techniques, marketing et publicitaires pour réaliser des produits digitaux innovants, multi-supports et à forte visibilité.

- Conception UX multi-devices

- Management de produit

- e-commerce

- Suivi de projet Agile, coordination transverse