Julie GOUBIN

J'ai obtenu un diplôme de Master 2 en Communication des Entreprises et des Institutions avec la mention bien.

Ma formation étant professionnalisante, et après différents stages j'ai acquis une expérience de deux ans de travail effectif.

Je suis dynamique, force de proposition (j'ai déjà élaboré tout un projet de communication interne pour mon ancien employeur) et très motivée.

Je suis également mature et réfléchie, ce qui me permet de savoir évaluer différents types de situations et d'agir en conséquence.

Mue d'un excellent sens relationnel, je peux m'intégrer rapidement et facilement à une équipe.

Mon objectif est d'intégrer une entreprise et de pouvoir y faire mes preuves afin d'évoluer au sein de celle-ci.



Mes compétences :

Formation à WordPress

Adobe InDesign

Microsoft Office