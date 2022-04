Julie GOUJARD

Bonjour,



Je suis Ingénieur Management et Qualité, certifiée Green Belt et ingénieur HSE.Chimiste de base, j'ai réalisé toutes mes études supérieures en alternance. Je suis titulaire d'un mastère en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement ainsi que d'un diplôme d'ingénieur généraliste.



J'ai un fort intérêt pour les secteurs industriels et à fortes exigences comme l'aéronautique/l'aérospatiale et le nucléaire ainsi que pour les missions comprenant du management de projet.



Communicative, j’ambitionne à être dans mon activité professionnelle une personne charnière qui facilite les contacts et qui fait en sorte que les messages passent bien, d’où mon attrait pour la formation et les fonctions transverses.



Mes compétences :

Qualité

MSP

Industrie

Amélioration continue

Sécurité

Audit

Aéronautique

Management

Environnement

Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma