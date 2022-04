Etant actuellement en recherche active d' emploi, je souhaiterai plus que jamais trouver un poste en contrat à durée indéterminée, en adéquation avec mes compétences.



Diplômée depuis juillet 2007, j’effectue des missions d’intérim pour le compte de grandes sociétés (La Société Générale,GDF Suez, Total, Ciments Français……) où j’ai appris à travailler avec rigueur, organisation, discrétion et efficacité.



J’ai également pris conscience de l’importance de la communication au sein d’une équipe et plus généralement au sein d’une entreprise.

Par conséquent, fortifiée de ce savoir-faire et de ce savoir être j’aimerai élargir le champ de mes compétences à un autre secteur professionnel.



Je recherche donc un poste d'Assistante de Direction dans lequel je puisse m'investir et me réaliser pleinement.



Julie GOYEAU



Mes compétences :

Assistanat

Courrier

Documentaire

Gestion d'agendas

Gestion du courrier

Intégration

Microsoft Mail

Notes de frais

Opérations bancaires

Organisation

Organisation des déplacements