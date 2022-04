Julie GRASSET

9 années d'expérience dans le conseil en SIRH (domaines : Paie/GA/GTA) en tant qu'AMOA ainsi qu'1 an dans la fonction RH en tant qu'assistante RH (Recrutement, GA et Paie)



J'interviens sur des projets SIRH (refonte SI Paie/GA/GTA, optimisation des processus RH, Conduite du changement) dans des contextes variés (mise en place de nouveaux systèmes d'informations, réorganisation, mise en place de CSP etc.) aussi bien dans le secteur public que dans des entreprises privées.

A l'écoute de tout nouveau challenge profesionnel !



Mes compétences :

Chef de projet

RH

Relation client

MOA

Conduite du changement

Organisation

SIRH

Paie

Gestion administrative

Recrutement

Test fonctionnel