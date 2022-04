Julie GRAVELLE

Diplômée d'un Master 2 Administration des entreprises en alternance à l'IAE de Bordeaux et disposant d'une expérience d'assistante ressources humaines au sein du groupe Terres du sud, je suis actuellement chargée des ressources humaines au sein d'une PME en développement.



Passionnée par le développement des ressources humaines, je reste à l'écoute du marché pour tout poste généraliste Ressources Humaines permettant de mettre à profit polyvalence et créativité. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail suivante : juliegravelle47@gmail.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Dynamique

Formation

Management

IRP