Julie GRELICHE

Spécialisée en droit pénal et procédure pénale, je suis titulaire d'un Master 1 Criminologie droit des victimes et d'un master 2 Lutte contre l'insécurité. De formation transversale, je suis aussi en possession d'un DU de sciences criminelles et de formation spécifique en matière de prévention de la délinquance.



Dynamique, A l'écoute et ayant l'Esprit d'équipe, je possède une expérience significative comme juriste pénaliste dans le secteur public (TGI) mais aussi privé (associatif) en lien avec la prise en charge et l'accompagnement d'un public en difficultés (victime, mis en cause).



Mes compétences :

Procédure pénale

Droit civil

Droit pénal

Droit des obligations

Droit des personnes et de la famille

Criminologie

Droit