Julie GRENIER

Je suis à la recherche d'une entreprise basée dans le Nord afin d'effectuer une licence professionnelle dans deux domaines :

- "Activités Juridiques : Contentieux & Recouvrement "

- "Métiers de la gestion et comptabilité : Contrôle de Gestion "



Cette licence durera 1 an et sera en partenariat avec l'IUT de Roubaix.



Je reste disponible au 07.69.22.12.24 ou par e-mail : grenierjulie@laposte.net



Cordialement,



Julie G.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion financière

Gestion

Gestion commerciale