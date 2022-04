Julie GRIVOTTE

Mes compétences :

Développement des hommes

Adaptabilité et ouverture d'esprit

Organisation et planification

Autonomie professionnelle

Initiative

Analyse et synthèse

Dépassement de soi

Remise en cause

Ethique et honnêteté

Solidarité et esprit d'équipe

Contrôle de soi

Influence (capacité à argumenter et à convaincre)

Ecoute et compréhension

Respect des règles et des consignes

Sens du service

Dynamisme et goût du challenge