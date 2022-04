Julie GUILLEMOIS

Diplômée du Master juriste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement à la faculté de droit de Rennes, je vous propose ma candidature afin d'occuper un poste en adéquation avec ma formation, dans les domaines du droit de l'urbanisme, du droit de la construction, de la gestion foncière et du droit au logement.

Au cours de ma formation et de mes différents stages, j'ai pu acquérir une expérience concrète du conseil dans ces différents domaines. Dès lors, j’ai pu participer au suivi des différentes étapes des procédures de ZAC et de lotissement, ainsi qu’aux négociations foncières par voie amiable et à l’élaboration des pièces dans le cadre de la procédure d’expropriation, et effectuer différentes recherches relatives notamment à la domanialité publique et au droit des sols.

Ces expériences, de même que mes connaissances, me permettront de mener à bien les missions que vous voudrez bien me confier.