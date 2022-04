Julie GULESSERIAN

Trois axes principaux:

- Management de projet: Gestion de la relation client, suivi et respect des inputs budget et planning de appel d'offre, integration des variation orders, management des risques et opportunités, mise en place des activités opérationnelles.

- Réponses à appels d'offre: Montage de budget, rédaction des offres, proposition de solutions logistiques,proposition de prestations techniques performantes, élaboration de planning.

- Developpement de la gamme de prestations: Se nourrir des demandes clients et des évolutions du marché pour anticiper les besoins et ammener les innovations sur les solutions existantes et à venir.



Mes compétences :

Chef de projet

Maitrise des coûts

Planification

Relation Client

Planification de projet

Gestion d équipe