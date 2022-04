Julie HAMONNAIS

Club Freelance est une société de placements et de fédération de consultants indépendants, qui a vu le jour en octobre 2014.

Notre cœur de métier est de trouver la meilleure expertise qui corresponde exactement aux besoins de nos clients.

Nous garantissons une écoute attentive et un suivi personnalisé de qualité, pour un développement et une satisfaction optimale.

Spécialistes de tous les métiers de l'IT, nous souhaitons faire un focus particulier sur les 4 grandes fonctions suivantes : ERP, Architecture technique, Développement, Base de données.