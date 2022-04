Julie HEILAUD

Prochainement diplômée d'une Licence Professionnelle Management des Organisations Spécialité : Métiers de la comptabilité- Révision comptable, je souhaite intégrer une entreprise, un cabinet d'audit et d'expertise-comptable ou un office public de l'habitat à comptabilité privée, dès le mois d'octobre.



Grâce à mes expériences et formations universitaires, j'ai pu acquérir des connaissances et de l'expérience professionnelle en Sciences de gestion, Sciences juridiques et économiques.



Future jeune diplômée, je souhaite vivement vous rencontrer pour présenter de façon plus approfondies mes compétences et mes motivations.



Mes compétences :

Audit

Audit comptable

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

EXPERT COMPTABLE

Expertise comptable

révision

Révision comptable