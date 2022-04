Aprés une maitrise de science, j'ai démarré dans l'univers du Prêt à porter en tant qu' Assistante commerciale chez Arayal où j'ai géré l'administration des ventes d'un réseau de clients multimarques, puis j'ai intégré Tara Jarmon où j'ai développé les partenariats en binome avec le Directeur commercial : Affiliés, Franchisés, corners grands magasins et clients multimarques, puis j'ai intégré Des Petits Hauts en tant que Responsable commerciale où j'animais et développais les comptes clients france/Export, grands magasins ainsi que 2 boutiques en propre.



Ces expériences m'ont permis d'acquérir une sensibilité produit ainsi qu'un fort sens relationnel et de tisser des liens de confiance avec les clients ainsi que le personnel de vente.



J'anime 2 boutiques en propre, manage l'équipe de vente, fixe des objectifs, met en place les opérations commerciales, gère les stock, le merchandising et la formation du personnel.



Je manage la force de vente composée d'environ 15 agents en France et à l'export, je les suis dans leur évolution, en leur fixant des objectifs, en analysant leur secteur et leurs ventes.



Ambassadrice de l'image du produit, je veille sur le terrain auprés de la clientèle et lors de salons professionnels, au respect de la politique commerciale.



Mon autonomie, mes prises d'initiatives commerciales, ainsi que mon dynamisme ont contribuer à fortement développer les ventes.



Ma connaissance des différents réseaux de distribution: multimarques, franchisés/affilié, corners, mon gout pour le développement, ma diplomatie dans la négociation et mon esprit d'équipe sont autant d'atouts pour me permettre de développer avec succée une marque sur un secteur.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste de Responsable de la gestion et du développement d'un produit Mode/textile en particulier sur l'export.





Julie Hernandez

M:06.64.99.37.18



Mes compétences :

Commercial

Développement

Développement export

Export

Luxe

Mode

Prêt à porter

Responsable Commercial

Responsable développement

Textile