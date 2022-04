Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie HESTIN, j'ai 39 ans.

J'ai la chance de pouvoir me consacrer pleinement à ma carrière professionnelle qui, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été très enrichissante et emplie de belles opportunités.

Je suis Finance Manager au sein du groupe CAREPOLIS concessionnaire des marques AUDI - VOLKSWAGEN et SKODA.

J'aime relever les challenges, apprendre et inculquer mes connaissances dans le but de d'améliorer sans cesse mes compétences.