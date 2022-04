Julie HIRTH

Diplomée en 2009 de l'école de Commerce de Grenoble, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience en marketing opérationnel au sein de McDonald's France et en marketing stratégique au sein d'Orange France lors de ma formation.

Puis chef de marque pour le réseau de restauration rapide Nooï (60 points de vente en France et à l'international) et 231 East St (6 points de vente) avec une évolution au sein des missions marketing depuis mon arrivée dans le groupe Flam's.

Actuellement directrice Marketing et Communication pour le groupe Silhouette Sports Club je supervise l ensemble de la stratégie marketing, commerciale et communication pour développer notre communauté de sportifs.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projets

Restauration

Chef de produit

études consommateurs

développement produit

plan marketing

etudes marketing

Services