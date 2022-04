Julie HOMBOURGER

Je suis actuellement Chargée de projet Marketing opérationnel international au sein de la division internationale d'Orange Business Services et future diplômée de Télécom École de Management.

Je suis fortement intéressée par la gestion de projet et j’ai une forte appétence pour les problématiques liées aux nouvelles solutions de communications en entreprise.

Je suis actuellement à l'écoute du marché et disponible à partir de Septembre 2015.



D'un naturel sérieux et travailleur, je suis à la recherche d'une expérience qui me permettrait d'acquérir une expertise mais aussi d'exploiter au mieux mes compétences afin de participer au développement de l'activité de l'entreprise.



Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir plus sur mes motivations ou mon parcours.





Julie H.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet

Négociation commerciale