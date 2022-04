Julie HORARD

Mes compétences :



- Mise en place / gestion d’un système de management de la sécurité et de l’environnement (Référentiels ISO14001 / OHSAS 18001 / MASE / UIC)

- Relation avec organisations externes (DRIRE, Services de Secours, CRAM, Inspection du travail)

- Mise en place / création d’outils d’implication du personnel (amélioration du comportement au travail)

- Management sécurité des biens et des personnes : système sécurité incendie, gardiennage, alarme, astreinte

- Management des entreprises extérieures : rédaction des plans de prévention/permis de travail/suivi chantier

- Animation de formations - accueils sécurité/environnement

- Animation du CHSCT

- Maîtrise et respect des coûts - élaboration d’un budget - Outils d’amélioration continue : 5S

- Sauveteur secouriste du travail / Pompier 1er intervention



