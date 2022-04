Julie Huguen STUDIO TRICOT

Le graphisme, l'image, l'animation, déjà 8 ans de ma vie. Huit années intenses de création, à imaginer et à forger de nouvelles identités visuelles, à inventer des sites web, à renouveler le domaine du print. Une joyeuse période à jouer dans l'enceinte de l’animation, à imaginer des charadesign extravagant ou officiels, à créer des décors, à prendre des photos judicieuses, à exploiter l’efficacité d'identités visuelles originales, à établir des chartes graphiques carrées… et à comprendre les attentes de ceux qui m'ont fait (et qui me font toujours) confiance.

Tout ça, je l’ai fait pour le plaisir. Le mien, mais surtout celui de mes clients. Que ce soit en agence ou à mon compte, dans tous les cas, c’est au besoin des autres qu’il me fallait répondre.

Et ce défi, c’est maintenant au nom de Studio Tricot que je le relève. Une structure dédiée à mon savoir-faire et de taille volontairement modeste pour des relations privilégiées et une compréhension directe, sans passer par 10 interlocuteurs déformant peu à peu le désir premier.

Confier une mission à Studio Tricot, c’est s’assurer un suivi intégral par une seule et même professionnelle : moi-même. Présente de la définition à la livraison du projet, je suis toujours là, en qualité de graphiste confirmée (et non autoproclamée comme on peut le déplorer chez d’autres), de directrice artistique expérimentée et d'animatrice 2D avertie et exercée.

Et si le besoin est là, je peux déployer autour d’une mission toute une équipe de professionnels de confiance : developpeurs, redacteurs, traducteurs, mixeurs, musiciens… tout en restant l’unique référente.



Pour mes clients,

Tricot aiguille (conseils et aide à la définition des projets)

Tricot coud sur mesure (designs et graphiques originaux et adaptés)

Tricot ajuste (suivi personnalisé jusqu’à livraison du projet)

Tricot assouplit (relations privilégiées)









ANIMATION

publicité, flash, vidéo, interface, création numérique, navigation, bannière flash, bannière animée, bannière web, animation, animation vectorielle, animation 2D, animation flash, animation after effet, dessin animé, série animée, dessin d'animation, animé, storyboard, roughman, montage, réalisation, bande démo





GRAPHISME

création graphique, création visuelle, création, communication visuelle, communication graphique, communication, suivit projet, conseil en communication, direction artistique, gestion de projet, analyse, conseil, plan de communication, identité graphique, relooking, graphiste, graphisme, image, design, communication visuelle, marketing direct, création, conception, charte graphique, identité visuelle, composition graphique, création de logo, logo, logotype, affiche, foyer, leaflet, catalogue, plaquette publicitaire, brochure, dépliant, mailing, pochette cd, couverture, carte de visite, publicity, signalétique, avatar, mascotte, edition, packaging, mise en page, image de marque, campagne publicitaire, print, web, typography, boom de graphite, portfolio, tarif graphiste free-lance, free-lance, free-lance, infographie, exécution





WEBDESIGN

webdesign, web design, templat, site internet, site web, rédacteur web, bannière, mailing, newsletter, e-Mailing, e-Marketing, ergonomie, html, referencement, développement, navigation, organisation de contenu, design d'interfaces, Interfaces et création numérique, accessibilité, programmation





ILLUSTRATION

illustration, illustration BD, bande dessinée, design, croquis, rough, portrait, crayon, photo, photography, montage photo, retouch photo, décors, illustrateur, illustrateur freelance, illustrateur jeunesse, illustrateur presse, illustrateur magazine, illustrateur bd, illustration, illustration magazine, illustration bd, illustration enfants, illustration pour enfants, illustrations, graphiste freelance, freelance, graphiste, graphiste illustrateur, dessin, dessinateur, dessinateur bd, illustrator, hephez, bande dessinée, bd, mascotte, graphisme,



Mes compétences :

Webdesign

Storyboard

Flash

Illustration

Graphisme

Motion design

Devis

Site internet

Animation 2D

After effect