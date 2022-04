Julie IATROU

Ingénieur en Performance et Opérabilité Moteur d'avion en avant projet au sein de la division équipements aéronautique de Safran Engineering Services - diplômée de l'INSA de Rouen en énergétique et propulsion et de Cranfield University en Thermal Power- ouverte aux opportunités



Mes compétences :

Janus

AMESim

Turbomachine

Efficacité énergétique

CFX

Energie

Energies renouvelables

Ansys Fluent

PROOSIS

Catia v5

Icem

Genie Energétique

MATLAB

Genie thermique

Optimus

Labview

Turbopropulseur