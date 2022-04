Julie IMPÉRATO

Bonjour,



Chef de produits sénior, je suis activement à l'écoute d'opportunités, de nouveaux défis pour continuer mon évolution et mon enrichissement professionnel. Je souhaite m'investir dans la gestion de projets marketing et si possible encadrer une équipe. J'ai une expérience et un fort intérêt pour l'international. Je suis experte en industrie alimentaire, grande consommation et j'ai également une sensibilité pour les cosmétiques.

Je me décrirais comme une personne rigoureuse et très investie dans les missions qui me sont confiées. J'apprécie le travail d'équipe et je sais m'adapter rapidement à un nouvel environnement professionnel.



Secteur géographique souhaité : Normandie ou région parisienne.



Vous avez une mission à me confier ou vous désirez échanger avec moi ? N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Communication

Création

Marketing

Trade marketing

Analyse

Gestion / Coordination De Projets

Export