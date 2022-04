Julie JAMET

Passionnée par le monde de l'événementiel et la communication. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour mon Master Communication Marketing sur Lyon.



Je pense pouvoir apporter dynamisme et polyvalence à la communication et au

marketing dans une entreprise. Mon année d’alternance au sein du service marketing et communication ainsi que mes nombreux stages m’ont beaucoup appris. J’ai pu acquérir par mon parcours professionnel et scolaire de l’autonomie, de la rigueur et développer mon sens de la créativité. Je sais travailler en équipe, dans des univers totalement différents, et j’ai surtout appris à m’organiser pour optimiser mon temps.



J'ai aussi une forte sensibilité au développement durable. Je fais actuellement mon mémoire de 3 éme année sur l'importance de l'éco-responsabilité et l'éco-conception dans notre société.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Communication interne

Gestion événementielle

Community management

Evénementiels et salons

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Communication événementielle

Marketing opérationnel

Adobe Premiere