Sylvain RIGAUT

Et maintenant si on parlait de vous? Bienveillance, proximité, être connecté, et performant



Mes compétences :

Gestion

Social

Développement commercial & marketing

Négociation commerciale

Recrutement

Formation

Management

Groupes internationaux et TPE

Performance

Former

Directeur d'agence

Disponible immédiatement

Recruter

Effectuer le reporting

Stratégie commerciale

Accompagner

Manager commercial

Directeur régional

Profitabilité

Plan d'Actions Commerciales

Analyser les différents indicateurs

Encadrement

Vente

Développement

Marketing

Grands Comptes

Réseau

Négocier

Rigueur

Culture du résultat et de la performance

Atteindre les objectifs de CA

Direction commerciale