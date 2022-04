Christophe CHAMBERLAND

Directeur d’un département en charge des offres de crédit proposées aux clients dans les enseignes Fnac et Darty, via des cartes Visa et MasterCard, des offres de crédit amortissable et renouvelable, et une offre de location longue durée ou avec option d’achat.

En charge aussi des ventes d’abonnements gaz et électricité Engie et Direct Énergie proposées en magasin.



Mes compétences :

Webmarketing

Finance

Crédit à la consommation

Marketing

Marketing direct