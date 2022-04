Julie JAN PASQUET

Mes atouts pour réussir :



- Conscience professionnelle, management d'équipe, qualités relationnelles reconnues



- Ouverture



- Sens de l'analyse et persévérance



- Créativité, sensibilité produits et savoirs faires



Objectifs et profil :



- Travailler et coordonner un projet ambitieux et vertueux



- Favoriser et fédérer le réseau de proximité



- Valoriser notre patrimoine culturel, gastronomique et touristique







Mes compétences :

Marketing

Communication

Commerciale

Oenotourisme

Export

Sourcing

Import

Tourisme

Esprit d'équipe

Culture