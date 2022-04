Julie JANVORE

Mon expérience de doctorat au sein d'une jeune équipe dynamique de biophysique m'a permis d'aborder un sujet complexe par des approches originales et interdisciplinaires. Depuis début 2013, j'effectue un séjour post-doctoral au Laboratoire d'Hydrodynamique (LadHyX) de l'Ecole Polytechnique. Je fais partie de l'équipe de recherche du Pr. Abdul Barakat, titulaire de la Chaire AXA Ingénierie cellulaire et cardiovasculaire. Mon projet, à l'interface entre la biologie cellulaire et la mécanique, consiste à comprendre les mécanismes fondamentaux conduisant au développement de l'athérosclérose. Plus généralement, j'aspire à occuper un poste en recherche biomédicale alliant recherche mais aussi gestion de projet et à moyen terme management.



