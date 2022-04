Julie JASKULSKI

Active depuis 10 ans, j'ai su m'adapter sur chaque nouveau poste et au sein de chaque entreprise.

Grâce à mes expériences, j'ai acquis plusieurs compétentes telles que la connaissance de plusieurs logiciels comptable (EBP, CIEL, SAGE 100,SAGE ERP, LD COMPTA..).

Je suis de nature volontaire mais aussi déterminée, je saurai apprendre de nouvelles procédures et de nouvelles compétences.

Motivée, je suis à la recherche constante de nouvelles idées pour faciliter le travail au quotidien, j'aime faire avancer et évoluer les procédures mises en place.

Sociable, j'échange beaucoup avec les collègues. Une bonne entente dans une équipe est important pour avancer ensemble.



Mes compétences :

Rigueur

Sage 100

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage ERP X3

ICS

Accueil client

Franchise

Egide

Optimisme

Volontaire