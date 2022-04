Julie JODTS

Actuellement responsable communication pour le Groupe H2D (construction), je suis passionnée par les sciences humaines et sociales en particulier par tout ce qui se rapporte à la sociologie et au domaine de l'information et communication.



Responsable communication polyvalente, j'aime relever les défis et mener à bien de nouveaux projets.



Mobilité : nationale / Internationale



Mon site : http://juliejodts.fr/



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Encore DVD

Dreamweaver

Management de projet

Adobe première

Indesign CS5

Relations Presse

Communication de crise

Grande Distribution

Community management