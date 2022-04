Julie JOST

Diplômée en arts plastiques, je me suis orientée vers la communication sous ses formes les plus variées : de la galerie d'art en passant par l'associatif, les agences, l'Ina et les chaînes de télévision.



Organisée, rigoureuse, et discrète, j'ai principalement occupé un poste d'assistante au sein d'équipes ; tantôt d'émissions, de production ou administrative.



Forte de mes capacités d'adaptation, je travaille régulièrement depuis 2005 à France 3 dans les différentes directions : antenne, artistique, programmes (Thalassa, Jeunesse, Divertissements, Magazines culturels, Communication, Sports, Affaires sociales, Etudes ou encore Fiction).



Mes compétences :

Assistanat

Communication

Média