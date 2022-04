Je suis ingénieur chimiste en biotechnologies.



J'ai fait mes études à l'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale) à Compiègne et lors de ma dernière année j'ai effectué en parallèle un master en biotechnologies à l'UTC.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Chimie

Gestion de projet

Biologie