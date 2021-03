Julie JULIE ANDRIEU (LAMBERT)

Jeune femme de 28 ans. Ambitieuse, dynamique et motivée.De nature appliquée, rigoureuse, patiente. Le contact avec la clientèle se fait aisément, le sourire étant mon allié.



Je suis une personne responsable et efficace. Je suis un élément qui devient vite indispensable dès lors où j'intègre une entreprise. Quand je fais quelque chose, je le fais bien.



J'ai effectué un Bac Pro Commerce UDL en alternance au sein d'une grande entreprise de cosmétiques italienne, mon investissement en terme de temps et de qualité de travail m'a fait passé de simple apprentie vendeuse à apprentie gestionnaire d'une unité commerciale. J'ai eu différents stages dans divers univers avant cela. Cette diversité est pour moi un atout puisque la polyvalence est essentielle.



Actuellement je suis à l'écoute du marché, positionnée initialement sur un poste de responsable, me voilà totalement ouverte à une reconversion totale. A la recherche d'un nouveau challenge, d'une nouvelle aventure. Intégrer une entreprise qui se lance serait encore plus motivant ! Start up, si tu recrutes....



NB : Les opportunités en indépendant ne m'intéressent pas, la vente par réseau ou par correspondance non plus.

Ma seule requête, non négociable est de ne pas travailler les dimanches (or périodes de fêtes ou de soldes bien entendu).



Mes compétences :

Commerce

Management

Connaissance de l'Univers de la beauté

Gestion des stocks

Analyse des indices commerciaux

Gestion d'une unité commerciale