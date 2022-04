J’ai pendant ma carrière de 15 ans occupé différents postes dans le milieu du prêt à porter, cela m’a beaucoup enrichie et m’a permis de trouver ma passion et ce pourquoi je suis faite « le visuel merchandising ».

Créative et dynamique je met mon expertise du merchandising au service d’entreprise à la recherche d’un professionnel.



Mes compétences :

MERCHANDISING

PEDAGOGIE

NOTIONS DES ESPACES

LECTURE DE PLAN ARCHITECTURAL

ETALAGISME