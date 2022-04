Julie KADERABEK

Actuellement Category Manager au sein de la centrale d'achat de l'enseigne Intermarché, j'évolue au niveau de l'offre Non Alimentaire.



Mon poste intègre le process de Category Management, ce qui me permet une vision 360° des problématiques de mes marchés. Par ailleurs, j'ai également occupé des postes en marketing opérationnel dans mes précédentes entreprises. Cela me permet aujourd'hui de posséder des expériences à la fois en marketing opérationnel et stratégique.



Afin de continuer à apprendre et à me spécialiser , j'ai obtenu une certification en Category Management de l'université Paris Dauphine (en mai 2015) après avoir suivi une année de cours en formation continue.



Cette certification vient compléter mon parcours académique , après l'obtention de mon diplôme d'école de commerce, Skema Business School, en Marketing et Gestion de Projet en 2009.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Category management

Communication

Internet