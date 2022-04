Julie KUHN

« Comment tu fais pour sélectionner de bonnes applis pour les enfants? C’est une jungle! »

On m’a plusieurs fois posé la question, j’ai retourné le problème dans tous les sens et là, ça a fait Pili Pop! Il fallait mettre au point un univers de top applis pour parents en perdition dans un océan d’offres.



Dans mon rêve, il y a des catégories intelligentes pour cibler les recherches, une sélection par âge et matériel, des commentaires avisés… Bref, un « cherche et trouve l’appli pour ton enfant ».

Un site qui serait un Big Bang pour tous les parents.



Ainsi, je me suis dit : j’ai enseigné pendant 11 ans à Strasbourg, Bristol, Berlin, Aix-La-Chapelle et Paris. J’ai deux filles qui se régalent d’applis sensas – avec modération.



Allez, je peux le faire et tadaaaa, voici Super-Julie !

Enseignante « internationale » de 37 ans, 11 ans d’expérience.



Originaire d’Alsace – bon vins, bonnes choucroutes mais pas que – vivant à Paris (après de multiples étapes à l’étranger).



Maman de 2 filles de 7 et 3 ans.



Passionnée par ce que les nouvelles technologies peuvent offrir aux enfants pour aider à leur éducation.



Sur Super-Julie, il y a véritablement un monde à découvrir. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus de l’aventure.



Mes compétences :

