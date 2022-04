Julie KULINICZ

Responsable administrative et financière à l’ENSAP, (57) – Organisme de formation des élus locaux, agréé par le Ministère de l’Intérieur



Gestion administrative, financière et logistique du centre de formation, analyse des besoins et conseil en formation.



Mise en place d’outils de communication : réalisation de différentes plaquettes institutionnelles et commerciales.



Mes compétences :

Administration

Administration commerciale

Commerciale

Communication

Comptabilité

Formation

Infographie

Management

Gestion

Gestion administrative

Vente