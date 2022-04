Julie LAHAYE

Après un premier parcours scolaire réussi dans la mode et la représentation, c’est bien l’art et les techniques de communication qui m’ont rapidement fait vibrer !



Remontons quelques années en arrière…Lyon, 2007, j'étudie les arts du spectacle, option photographie. Dans le cadre de l‘organisation d’une exposition photos pour des malvoyants, je prends vite conscience que les mots représentent un de mes atouts pour toucher les gens ! C'est décidé, je vais poursuivre mes études dans la communication..Motivée et déterminée, c’est à l’ISCOM Lyon que je fais mes armes, jusqu'au Master 1. Sup de Pub Paris me permettra de compléter mes compétences avec un Master 2 option conception-rédaction en poche !



J'ai intégré l’entreprise Intelcia depuis plusieurs mois afin d'acquérir des compétences sur les techniques de ventes. Je souhaite aujourd'hui m'investir dans un poste d’assistante de communication et ainsi développer mon sens créatif, mes qualités rédactionnelles et organisationnelles.



Motivée et de nature curieuse, j’ai pu fortement m’impliquer dans les missions qui m’ont été confiées lors de mes expériences en entreprise.