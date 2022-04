Julie LAHAYE

Bénéficiant d'une expérience de 10 ans en agence de publicité, j'ai supervisé de nombreuses campagnes de communication dans le secteur du luxe. Passionnée par mon métier, je maîtrise parfaitement les processus de création, de production et de post-production d'une campagne audiovisuelle et/ou print ou d'outils d'édition (catalogue...) et les applications en 360°.

L'élaboration, la réalisation et la réussite de chaque campagne sont le résultat d'un véritable travail d'équipe que je coordonne et supervise avec passion et exigence.

Défi stratégique, chaque campagne est aussi pour moi un enjeu humain car le succès de mes projets est intimement lié aux aptitudes relationnelles que j'ai pu réussir à construire tant en interne qu'en externe. Cette conjugaison de talents est une source de richesse dans ce métier où il existe autant de situations inédites que de clients ou de campagnes.



En renouvellement permanent, le secteur de la communication/publicité demande des capacités d'adaptation que je possède. Cette polyvalence me permet de répondre au plus juste aux problématiques stratégiques, budgétaires et opérationnelles des marques pour lesquelles je travaille.



Réactive, à l'écoute, structurée et souple, je pense donc constituer une force d'accompagnement et de conseil fiable pour mes clients avec qui j'ai pu construire une relation de confiance et fixer ainsi des objectifs ambitieux pour leurs campagnes et territoires de communication.



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Communication responsable

Direction de clientèle

Manager

Publicité

Responsable communication