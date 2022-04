Julie LANDRY

Présidente de la Jeune Chambre Economique des Ardennes à 23 ans, diplômée de Sciences Po Paris à 24 ans, à la tête d'une équipe de 20 personnes à 25 ans dans la grande distribution, Présidente de la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Champagne Ardenne en 2008 et désormais responsable de la communication d'IFAW France



...Voilà, j'aime aller vite, droit au but, créer, réinventer et repenser l'existant pour l'améliorer, sans rien s'interdire et dans le respect de valeurs.



Mes compétences :

Communication