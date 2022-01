Madelin LAURENCE

Forte de 15 ans d'expérience dans le recrutement, la communication et l'Enseignement Supérieur, j'exerce en tant que consultante pour les écoles en les guidant sur leur stratégie marketing et commerciale. J'accompagne également les lycéens dans leur orientation, Parcoursup et leur projet d'études. Parallèlement, je coache les adultes dans leur évolution de carrière, CV, process de candidatures et entretiens d'embauche...