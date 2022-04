Fabienne TISSIER DE MALLERAIS

L’association « Le Tourisme à Paris » est une association culturelle d’accueil à Paris et sa région ; elle a été fondée le 1er juillet 1981.

Son objet est le suivant :



- Faire connaître le patrimoine de Paris et da sa région

- Animer la vie sociale

- Contribuer ainsi à la formation culturelle et artistique de ses membres et adhérents dans un rôle éducatif

- Proposer des visites culturelles d’expositions temporaires ou permanentes, de musées, d’établissements habituellement inaccessibles au public, des visites techniques, botaniques ainsi que des excursions.



http://www.letourismeaparis.fr

http://feeds.feedburner.com/LeTourismeAParis



@: contact@letourismeaparis.fr



