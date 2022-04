Julie LANSON

Dynamique et organisée, je m’adapte, maîtrise de nouveaux aspects techniques rapidement et interagis au sein d’équipes variées.

Actuellement, je prends plaisir à développer en Grand Est, une association restée sans employé depuis presque 2 ans dans le domaine de l’air et la santé environnementale : l'APPA Grand Est

(Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique)



Mes compétences :

Organisation du travail

Cartographie SIG

Autonomie

Adaptabilité

Communication orale

Pédagogie

Apprentissage rapide

Compte-rendu

Travail d'équipe

Communication écrite

Communication

Rigueur

Projet

Management