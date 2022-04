Julie LAPEYRE

Diplomee d'un master 2 pathologie humaine , specialite oncologie



Cursus completé par la formation attache de recherche clinique chez < For Drug Consulting >



Formation complete sur



- CRF + eCRF

- Critique protocole

- Mise en situation Monitoring, visites de mise en place

- Selection ivestigateurs & enquête de faisabilité

- Bonne pratique clinique

- Lois et reglementation en vigueur

- Anglais lié a la recherche clinique

- Réglementation et méthodologie des essais clinique ;

- Soumission aux instances réglementaires ;

- Screening et suivi des inclusions de patients ou de volontaires et déclaration des EIGs ;

- Vérification des queries et validation des CRFs ;

- Visite de clôture et Archivage des documents de l’étude.



Mes compétences :

Dynamique

Travail en équipe