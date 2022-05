Laetitia STUHL GOURMAND

Je suis scientifique, spécialisée dans la Recherche et le Développement de composés thérapeutiques, j'ai récemment complété mon cursus par la Formation des Investigateurs aux Essais Cliniques des médicaments. Je suis à l'écoute de propositions d'emploi de Coordinateur d'études translationnelles et cliniques (Sud de la France). Si mon profil vous intéresse, contactez moi.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Enseignement

Recherche et Développement

Biotechnologies

Biologie cellulaire et moléculaire